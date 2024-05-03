السبت 04 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أهم الملفات المطروحة على طاولة مؤتمر القمة الإسلامي

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يُشارك وزير الخارجية سامح شكري، في الدورة الـخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستُعقد يومى ٤ و ٥ مايو الجاري تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة"، في مدينة بانجول عاصمة جمهورية جامبيا.

الملفات المطروحة في مؤتمر القمة الإسلامي

ومن المُقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية. 

نبذ خطاب الكراهية و"الإسلاموفوبيا"

كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية و"الإسلاموفوبيا" وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب.

وتنعقد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي هذا العام  تحت رئاسة جامبيا، ومن المقرر أن يصدر عنها بيان ختامى يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المطروحة على جدول الأعمال، و"إعلان بانجول" بالإضافة إلى قرار خاص بفلسطين.

جدول أعمال وزير الخارجية

ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية إلقاء بيان مصر نيابةً عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، في إطار تناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

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