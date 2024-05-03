إطلاق لعبة إطلاق النار XDefiant من Ubisoft في 21 مايو

لقد اقتربنا من لعبة Tom Clancy's XDefiant. ستطلق Ubisoft لعبة إطلاق النار المجانية من منظور الشخص الأول في 21 مايو لأجهزة Xbox Series X|S وPS5 والكمبيوتر الشخصي من خلال Ubisoft Connect.

يبدأ المطور الأمور بنسخة ما قبل الموسم من اللعبة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ستة أسابيع قبل بدء الموسم الأول للعبة XDefiant رسميًا. أعلنت Ubisoft عن اللعبة في عام 2021، ووعدت بمباريات جماعية مع التركيز على اللعب بالأسلحة النارية والتي ستتضمن عناصر من ألعاب أخرى في عالم Tom Clancy.

سيقدم الموسم التحضيري خمسة أوضاع لعب مختلفة مع 14 خريطة و24 سلاحًا وخمسة فصائل قابلة للعب مستوحاة من امتيازات Ubisoft الأخرى. سيحتاج اللاعبون إلى اختيار فصيلهم قبل بدء المباراة وقبل العودة إلى الحياة. يجب عليهم أيضًا اختيار سلاحهم الأساسي والثانوي - تشمل خياراتهم البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والبنادق وبنادق القنص - والقنبلة اليدوية. لتخصيص سلاح، يمكنهم إضافة ملحقات البرميل والكمامة، مثل المشاهد والمقابض.

سيمنح كل فصيل للاعبين إمكانية الوصول إلى قدرتين نشطتين، إحداهما تعزيز سلبي وقدرة فائقة أخرى يتعين عليهم شحنها أثناء استمرار المباراة. Libertad، أحد الفصائل المتاحة، يركز على الشفاء، بينما يمكن لأعضاء فصيل عمال النظافة استخدام النار لحرق خصومهم. يمكن للاعبي Echelon الكشف عن مواقع العدو باستخدام تقنية التخفي الخاصة بهم، بينما يمكن لقدرات Phantoms منع الضرر. آخر فصيل متاح، DedSec، مخصص لأولئك الذين يريدون اللعب كقراصنة.

عند إطلاق الموسم الأول، ستضيف Ubisoft أربعة فصائل جديدة و12 سلاحًا جديدًا و12 خريطة جديدة إلى اللعبة. وفقًا لخارطة طريق العام الأول التي شاركها المطور العام الماضي، فإنه يتوقع طرح أربعة مواسم مع العام الأول للعبة، مع إضافة كل واحد المزيد من المحتوى الجديد الذي يهدف إلى الحفاظ على تفاعل اللاعبين واستثمارهم ومن المرجح أن يعودوا ويستمروا في اللعب.