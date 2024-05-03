إنبي 2008 يقترب من حصد دوري الجمهورية بالفوز على سموحة

حقق فريق إنبي مواليد 2008، الفوز على نظيره سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للموسم الجاري 2023/2024.



جاء فوز إنبي على الفريق السكندري في عقر دار الأخير، بما نجح النادي البترولي في حسم المباراة إلى جانب مستوى مميز من لاعبيه.

ويقترب النادي البترولي من حصد لقب دوري الجمهورية 2008 للمرة الثانية على التوالي، حيث ينتظر لاعبي إنبي مواجهة الحسم المرتقبة أمام الأهلي خلال الجولة المقبلة.

جاءت رباعية إتبي عن طريق كل من؛ عبد العزيز إبراهيم، ونور أشرف، وعبد الرحمن محمد،ومحمد شريف بنداري.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة إنبي والأهلي إثارة وندية كبيرة على غرار مواجهات الفريقين خلال الفترة الأخيرة.