مركز المحلة يعقداجتماع لمتابعة تنفيذ آليات ملف التصالح

عُقِد اليوم بديوان عام رئاسة مركز مدينة المحلة الكبري إجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وذلك وفقاً لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء .

وذلك بحضور المهندسة رانيا رفعت مدير عام الادارة الهندسية برئاسة المدينة و مسؤولي ملف التصالح بمحافظة الغربية، ورؤساء الوحدات المحليه بقري مركز المحلة ،ومديري إدارات منظومة التحول الرقمي المركز التكنولوجي والأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات .



حيث تم التأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء، من خلال اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح، والعمل على تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية بالتنسيق التام مع الجهات المعنية، وتجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها، وإتاحتها لإداراة المتغيرات المكانية والأملاك والمركز التكنولوجي وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء ، والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .