كلام فى الهوا

الجمعة 03/مايو/2024 - 06:45 م 5/3/2024 6:45:03 PM

لا شك أن الإنسان يتأثر ويؤثر فى كل شىء حوله، سواء كان ذلك فى إنسان آخر مثله أو غير ذلك، وفى الأغلب يميل إلى تقليد المشاهير الذين يتمتعون بالتميز والنجاح ويمكن أن يكون هذا التقليد من الإيجابيات، ويعتبر الشخص المقلد هنا قدوة، ولكن إذا أخذ التقليد منحنى آخر فى التقليد فى الملابس أو حلاقة الشعر أو طريقة الكلام، فيتحول التقليد إلى تقليد أعمى، وللأسف أن معظم هؤلاء يعتقدون أنهم بذلك أصبحوا أفضل من كل من حولهم، وفى الحقيقة يكون خالى من المضمون خاصة أن هناك بعض نجوم هذا العصر يخرجون عن القيم والأخلاق سواء فى أعمالهم أو حتى فى حواراتهم العامة فى البرامج، هذا بخلاف نجوم آخرين يظهرون فى حلقة من حلقات الشتم والسب بينه وبين نجم آخر أو زوجته السابقة دون أن نعلم ما هى أهمية إحاطة الجماهير بهذه المشكلات العائلية، حتى استطاعوا أن يحولوا العديد إلى مقلدين مثل القرود يفعلون لمجرد نيل إطراء وإعجاب المحيطين بهم، بفكر سطحى، وأخشى أن يكون ذلك مقصود، وضياع عقولنا ومستقبلنا.

لم نقصد أحدا!!