زد إف سي يتعادل سلبيًا أمام منتخب مصر في بطولة كأس الكشافة SPOCS

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة زد إف سي و منتخب مصر بأولى مباريات بطولة كأس الكشافة SPOCS تحت 19 سنة المستضيفة بنادي زد الرياضي.



انطلقت أمس أولى مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس الكشافة SPOCS تحت 19 سنة ، والمقامة خلال الفترة من 2 إلى 11 مايو الجاري، بنادي زد الرياضي في القاهرة الجديدة والشيخ زايد بمشاركة 12 فريقًا محليًا وأفريقيًا وهم: زد إف سي والمقاولون العرب والزمالك والمصري وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ووادي دجلة، بالإضافة إلى منتخب مصر لمواليد 2007 تحت 17 سنة، ومن أندية أفريقيا فريقي جراسرانر النيجيري وفونتين غات التنزاني.

وفاز فريق وادي دجلة تحت 19 سنة على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-1. وانتهت مباراة كل من زد إف سي مع منتخب مصر تحت 17 سنة والاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بتعادل سلبي.



وتستضيف ملاعب أندية زد الرياضي بالتعاون مع شركة SPOCS، بطولة كأس الكشافة SPOCS تحت 19 سنة، وذلك في إطار استراتيجية النادي لتنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية للترويج للسياحة الرياضية من خلال إبراز ما تتميز به مصر من منشآت عالمية وكفاءات إدارية قادرة على استضافة الأحداث الدولية، وفي الوقت نفسه دعم تطوير مستوى الناشئين والشباب عبر توفير احتكاك لهم مع مدارس كروية مختلفة، واعتياد اللعب في وجود الجماهير.