شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال المنيا انقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 7 أشخاص أخرين تم نقلهم للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في حادث المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع سعد. ف. ا 45 سنة وإصابة 7 آخرين وهم أحمد. س. ع 21 سنة ومصطفي. س. م 34 سنة وعبد المنعم. ص. ع 27 سنة ومحمد. ع. م 19 سنة وأحمد. س. ع 41 سنة وعبده. ع. ع 13 سنة وسليمان. ا. س 21 سنة مقيمون جميعا بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ومصابون بكدمات وسحجات وكسور متفرقه.

وكشفت المعاينة الأولوية لفريق المرور وشرطة تأمين الطرق، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، أثناء سير المركبة اتجاه تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

ومن جهة اخرى شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت الحملات عن مديرية أمن أسوان، ضبط (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، كما تم ضبط قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلىوطلقة)، وجرى تنفيذ (685) حكما قضائيا متنوعا.