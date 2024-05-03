عاجل
صواريخ المقاومة اللبنانية تهز جبل ميرون بالجليل
الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

" صحة المنيا "  تتابع تنفيذ اعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية

الإجتماع المقام
الإجتماع المقام

عقدت مديرية الصحة بالمنيا ، الإجتماع  الدورى للجنة المركزية  للسلامة والصحة المهنية ، تحت رعاية الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا .

 

وبإشراف وحضور  الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، وبحضور الدكتورة مروة اسماعيل  مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، و مديرى الإدارات الصحية ، و مسئولي السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية ، واوضح الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، ان الإجتماع  يأتى ضمن الإجتماعات الدورية  لمديرية الصحة بالمنيا ، لمتابعة اعمال السلامة والصحة المهنية ومناقشة خطط  العمل ، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت الصحية ، ومتابعة وسائل الحماية المدنية ، ومتابعة سجلات الصيانة الشهرية ، ومتابعة حالة المنشآت واعمال الصيانة التى تحتاجها.

 

و أوضحت الدكتورة مروة إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، أنه بناءا على تعليمات  الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تم تكثيف المرور الدوري  ، على المستشفيات والمنشآت الصحية  ، بنطاق المحافظة لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، ومتابعة الصيانة الدورية لثلاجات حفظ الطعوم والأمصال والدم ، وثلاجات حفظ الموتى ، و متابعة اسطح المنشآت الصحية ، والحرص على خلوها من المواد القابلة للإشتعال  ، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة .

 

 و اشارت إسماعيل ، إلى إستمرار  تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية ، على اعمال السلامة والصحة المهنية ، واعمال الحماية المدنية ، وعمل مناورات على خطة الطوارئ ، بالإضافة إلى تواجد فرق السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية ، على مدار اليوم وخاصة بالفترة المسائية.

 

وكان الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، قد أعلن عن رفع درجة الإستعداد  القصوى ، تزامنا مع  الإحتفال بعيد القيامة ، وعيد  الربيع ، حيث أوضح وكيل الوزارة انه تم رفع درجة الإستعداد  بمنافذ تقديم الخدمات الصحية ، على مستوى محافظة المنيا ، والمستشفيات واقسام الإستقبال والطوارئ ، مؤكدا ، على توافر ادوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية ، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية ، من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجي ،  وإدارة المستشفيات ، ومتابعة انتظام  سير العمل على مدار 24 ساعة  ؛ و متابعة تواجد الأطقم الطبية ،و إلغاء الإجازات والراحات ؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات.

 

وتشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة ، وتشكيل غرفة عمليات وقائية ، وتشكيل فرق مرور من ادار ة المراقبة الداخلية والحوكمة ،  للمرور على المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة  ، وانتشار فرق مراقبة الاغذية و تكثيف الحملات الرقابية على  منافذ تقديم الأغذية ، على مستوى المحافظة ، من المجازر ،  والمطاعم ، والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية ، وخاصة محال بيع  الأغذية ، والأسماك المملحة والطازجة  ، وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية  ، مرور فرق صحة البيئة على محطات المياه ،  واماكن التجمعات والمنتزهات العامة والنوادي ،  وقاعات الأفراح ، وحمامات السباحة  ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية.

الجريدة الورقية