" صحة المنيا "  تتابع تنفيذ اعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية

عقدت مديرية الصحة بالمنيا ، الإجتماع الدورى للجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، تحت رعاية الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا .

وبإشراف وحضور الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، وبحضور الدكتورة مروة اسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، و مديرى الإدارات الصحية ، و مسئولي السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية ، واوضح الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، ان الإجتماع يأتى ضمن الإجتماعات الدورية لمديرية الصحة بالمنيا ، لمتابعة اعمال السلامة والصحة المهنية ومناقشة خطط العمل ، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت الصحية ، ومتابعة وسائل الحماية المدنية ، ومتابعة سجلات الصيانة الشهرية ، ومتابعة حالة المنشآت واعمال الصيانة التى تحتاجها.

و أوضحت الدكتورة مروة إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، أنه بناءا على تعليمات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تم تكثيف المرور الدوري ، على المستشفيات والمنشآت الصحية ، بنطاق المحافظة لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، ومتابعة الصيانة الدورية لثلاجات حفظ الطعوم والأمصال والدم ، وثلاجات حفظ الموتى ، و متابعة اسطح المنشآت الصحية ، والحرص على خلوها من المواد القابلة للإشتعال ، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة .

و اشارت إسماعيل ، إلى إستمرار تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية ، على اعمال السلامة والصحة المهنية ، واعمال الحماية المدنية ، وعمل مناورات على خطة الطوارئ ، بالإضافة إلى تواجد فرق السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية ، على مدار اليوم وخاصة بالفترة المسائية.

وكان الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، قد أعلن عن رفع درجة الإستعداد القصوى ، تزامنا مع الإحتفال بعيد القيامة ، وعيد الربيع ، حيث أوضح وكيل الوزارة انه تم رفع درجة الإستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الصحية ، على مستوى محافظة المنيا ، والمستشفيات واقسام الإستقبال والطوارئ ، مؤكدا ، على توافر ادوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية ، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية ، من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجي ، وإدارة المستشفيات ، ومتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة ؛ و متابعة تواجد الأطقم الطبية ،و إلغاء الإجازات والراحات ؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات.

وتشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة ، وتشكيل غرفة عمليات وقائية ، وتشكيل فرق مرور من ادار ة المراقبة الداخلية والحوكمة ، للمرور على المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة ، وانتشار فرق مراقبة الاغذية و تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية ، على مستوى المحافظة ، من المجازر ، والمطاعم ، والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية ، وخاصة محال بيع الأغذية ، والأسماك المملحة والطازجة ، وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية ، مرور فرق صحة البيئة على محطات المياه ، واماكن التجمعات والمنتزهات العامة والنوادي ، وقاعات الأفراح ، وحمامات السباحة ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية.