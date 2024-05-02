صحة الإسكندرية تعقد ندوة توعية وتثقيف صحي لحجاج القُرعة

عقدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ندوة توعية وتثقيف صحي لحجاج القُرعة من المواطنين، وذلك بأستاد نادي الإتحاد السكندري.

يأتي ذلك في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة بهدف الإرتقاء بصحة المواطنين ورعاية سلامتهم خاصة أثناء تأدية الشعائر الدينية وبالتعاون مع وزارة الداخلية ،

إلتزام الحجاج

وأكد الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن تلك الندوة تأتي ضمن توجيهات الدولة المصرية للاهتمام بصحة الحجاج بداية من الوقاية قبل السفر والاجرءات الواجب اتباعها اثناء السفر وتوعيتهم بأسس الحماية الطبية والوقائية،

وأضافت الدكتورة هويدا عبد الله مدير إدارة الثقافة الصحية بمنطقة وسط الطبية خلال عرضها، على أهمية إلتزام الحجاج أثناء الفريضة بإتباع وسائل الحماية والتطهير وإرتداء الكمامات وإتخاذ التدابير الصحية اللازمة والتي من ضمنها التطعيمات الأساسية قبل السفر والاجرءات الإحترازية أثناء تأدية مناسك الحج.

وأشارت إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وضرورة الحفاظ على شرب كمية كبيرة من المياه والسوائل للوقاية من الجفاف أثناء اداء المناسك ،مضيفة إلى ضرورة الحرص على التباعد قدر المستطاع أثناء المناسك والمحافظة على السلامة العامة لمنع إنتقال الأمراض بين الحجاج

إلتزام الحجاج

وكذلك إلتزام الحجاج بتناول الأدوية الخاصة بهم وخاصة المرضى ذوي الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والروماتيزم والقلب مشيرة إلى أهمية إتباع التعليمات الطبية التي تقدمها اللجنة الطبيه التابعة لوزارة الصحة والسكان التي ترافق السادة الحجاج .

وفي سياق اخر واستكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية ، وفي خلال جولة تفقدية مفاجئة اليوم الخميس الموافق ٢ مايو ٢٠٢٤ ، تابعت الدكتورة <<غادة ندا>> وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل بمركز طب أسرة الهوارية بمنطقة العامرية الطبية

وتفقدت تقديم الخدمات الصحية للمترددين بالعيادات المختلفة و توافر الأدوية الأساسية كما تفقدت مخزن القوافل الطبية.



وشددت على تواجد الأطقم الطبية والالتزام بتقديم كافة الخدمات الصحية المتوفرة بالوحدات كما وجهت بأخذ كل الاجراءت لمحاسبة المقصرين.



