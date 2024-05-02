الكشف على 1450 مريض بقرية عبد الباسط غرب الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بوحدة قرية عبد الباسط الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الكشف الطبي على 1540

وبدورها أكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1540 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 9 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شارك بها 56 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية في ٩ تخصصات وهي الباطنة، والأطفال، والأسنان، والجراحة، والعظام، والنساء، وتنظيم الأسرة، والجلدية، والرمد.

إجراء 267 تحليلا

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 267 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 135 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 3 أشعة سينية علاوة على فحص 205 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 564 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

سير العمل بالمنشئات الصحية

وفي سياق اخر استكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية ، وفي خلال جولة تفقدية مفاجئة اليوم الخميس الموافق ٢ مايو ٢٠٢٤ ، تابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل بمركز طب أسرة الهوارية بمنطقة العامرية الطبية.

وتفقدت تقديم الخدمات الصحية للمترددين بالعيادات المختلفة و توافر الأدوية الأساسية كما تفقدت مخزن القوافل الطبية.

وشددت على تواجد الأطقم الطبية و الالتزام بتقديم كافة الخدمات الصحية المتوفرة بالوحدات كما وجهت بأخذ كل الاجراءت لمحاسبة المقصرين، ورافقها خلال المرور الدكتورة هبة أمين مدير المتابعة والرقابة الداخلية.

