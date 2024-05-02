محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد .. صور

زار محافظ الجيزة اليوم الخميس مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد ويرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.

وقدم محافظ الجيزة في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن

كما جاء في كلمة محافظ الجيزة أن الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية معا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وذكي سلام رئيس حي جنوب، والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري.