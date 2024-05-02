تنسيق بين 9 مؤسسات فى قنا للتثقيف بالمشكلة السكانية

وجه حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، بالاستمرار في عمل دورات تثقيفية وقوافل طبية سكانية بجميع قرى ومراكز المحافظة ، لاسيما المناطق الأكثر نموا للسكان .

وأوضح السكرتير العام، وذلك بالتنسيق مع ( مديرية الصحة والسكان - التضامن‪ الاجتماعي - الأوقاف - الإعلام - والوحدات المحلية – الشباب‪ والرياضة - المجلس القومي للمرأة - هيئة محو الأمية بقنا - الثقافة ) من خلال التنسيق مع‪ الجمعيات الأهلية مؤكدا على أهمية تفعيل دور الإعلام ونشر‪ الوعي بين المواطنين.

وترأس حسام حمودة السكرتير العام، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية.

وأبزر السكرتير العام لمحافظة قنا، علي خطورة القضية السكانية وأثارها السلبية على معدلات التنمية وكذلك أهمية التوعية والتجاوب مع برنامج تنظيم الأسرة، مطالباً كافة المؤسسات بالمحافظة ضرورة التضافر معا من أجل تنفيذ برامج تنظيم الاسرة واستخدام كافة أساليب الإقناع فى مجال التوعية ومحو الأمية الإنجابية لدى الرجل والمرأة على حدٍ سواء للعمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني

واستعرضت مدير فرع المجلس القومى للسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والاهداف الرئيسية والفرعية الواجب تحقيقها بمحاور الخطة التنفيذية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، كما استعرضت مؤشرات تنظيم الأسرة ومؤشرات الاحصائيات الحيوية مقارنة بين عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ علي مستوي المراكز الإدارية والمؤشرات السكانية والديمجرافية للمحافظة والمراكز الاولي بالتدخل بالخطة التنفيذية.

كما استعرض مدير وحدة السكان بالمحافظة ، الأنشطة والمبادرات التى تم تنفيذها فى مجال التوعية والصحة والتدريب ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التى اطلقته وزارة التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان ، كما قدم الحضور مجموعة من المقترحات والحلول التى من شأنها المساهمة فى التخفيف من معدلات الزيادة فى السكان .

حضور الاجتماع:

حضر الإجتماع، الدكتور ماهر على وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، و سلوى عبد المعطى شمروخ مدير فرع المجلس القومى للسكان بقنا .

وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا ، وممثل عن الكنيسة ، والدكتور يوسف رجب مدير مركز إعلام قنا و ماجدة شرقاوى مدير مجمع اعلام نجع حمادى.

و رمضان الصغير مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا ، وعدد من روؤساء الوحدات المحلية للمدن .