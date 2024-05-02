قنا تحتضن ثورة زراعية ذكية تُضاعف إنتاجية القمح وتُؤسس لمستقبل واعد

تشهد محافظة قنا طفرة زراعية غير مسبوقة بفضل تكاتف الجهود بين قطاعات التربية والتعليم والمجتمع المدني، حيث تمكنت من تحقيق أعلى إنتاجية قمح على مستوى مصر باستخدام تقنيات الزراعة الذكية.

إنجازات عظيمة:

وصلت إنتاجية فدان القمح إلى 34 أردبًا، بزيادة هائلة عن 15 أردبًا قبل تطبيق الزراعة الذكية.

حصدت مدرسة خزام الثانوية الزراعية المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاجية القمح.

تم إنشاء محطة خدمات زراعية عملاقة بتكلفة 70 مليون جنيه لخدمة المزارعين في 50 ألف فدان بأسعار مخفضة.

تشمل المحطة معدات حديثة للزراعة الذكية مثل الستائر الكبرى والجرارات ومعدات الري والرش والحصاد.

مبادرة "نادي مزارعي مستقبل القمح بمصر":

تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى:

تأهيل كوادر فنية من خريجي الثانوية الزراعية لتقديم الدعم الفني لمزارعي القمح في قراهم.

دمج أولياء أمور الطلاب في التدريبات العملية لنشر المعرفة الزراعية في المجتمع.

دور هام للمشروع:

يقدم المشروع دعمًا فنيًا شاملًا للمزارعين يشمل جميع مراحل زراعة القمح.

يتعاون المشروع مع كليات الزراعة ومعاهد البحوث الزراعية لتوفير خبراء متخصصين.

يُساهم المشروع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول وتقليل التكاليف.



نتائج إيجابية:

تحسين الأمن الغذائي في مصر.

زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي.

تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة الذكية.

خاتمة:

يُمثل هذا المشروع نموذجًا يحتذى به لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وتُؤكد محافظة قنا التزامها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ودعم المزارعين لبناء مستقبل زراعي واعد لمصر.