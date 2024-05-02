الخميس 02/مايو/2024 - 07:07 م 5/2/2024 7:07:24 PM

6 أيام من سحر السينما عاشتها مؤخرا مدينة أسوان ذات الطبيعة الساحرة، من خلال الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي يعد حدثا سينمائيا بارزا يُعقد سنويًا في مدينة أسوان، ويسعى إلى تسليط الضوء على دور المرأة في صناعة السينما ومناقشة قضاياها وتحدياتها من خلال الأفلام، حيث تلالأت النجوم في سماء أسوان بلد السحر والجمال بحضور ممثلات بحجم هند صبري وغادة عادل اللاتي تم تكريمهن في حفل الافتتاح إضافة إلى تكريم صانعات أساتذة سينما من ذوي الخبرة والإنجاز مثل الدكتورة منى الصبان والمخرجة هالة خليل والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

كان لي الحظ بأن أشهد فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الذي شهد حضورا رسميا ودبلوماسيا فريد، نادرا ما نجده في غيره من المهرجانات السينمائية المصرية، من خلال تواجد وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، والسفيرة مرفت التلاوي، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وسفير الاتحاد الأوروبي وسفيرا تونس والمغرب، وهو تمثيل رسمي ودبلوماسي يعبر عن مدى أهمية هذا الحدث السينمائي وتقدير وإحترام المسئولين له وللقائمين عليه.

تضمنت فعاليات المهرجان افتتاح أرشيف للأفلام التي أنتجتها ورش التدريب بالمهرجان على مدى السنوات الماضية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهي تجربة طموحة لابد أن نتوقف أمامها لأنها تتيح مشاهدة إبداع الشباب الأسواني للراغبين في ذلك، في أي وقت ومن أي مكان، كما افتتحت وزيرة التضامن إستديو خاص بالمهرجان كمنحة من الوزارة لدعم ورش التدريب التي أتت بثمارها، وساهمت في تخريج أجيال شابة من صانعي السينما في أقصى جنوب مصر.

من تابع فعاليات المهرجان سيدرك المجهود الكبير الذي بذلته إدارة المهرجان لكي يخرج بشكل مشرف وتنظيم رائع أمام الضيوف العرب والأجانب، خاصة أن المهرجان إستقبل هذا العام ولأول مرة دولة ضيفة شرف هي تونس، التي أرسلت وفدا رسميا من السينمائيات التونسيات، إلى جانب الاحتفاء الكبير بالسينما الفلسطينية من خلال تنظيم ندوة عن مشروع "أفلام من المسافة صفر" الذي أطلقه المخرج رشيد مشهراوي، وتنظيم برنامج خاص للأفلام الفلسطينية القصيرة، وكذلك الاحتفاء بالسينما السودانية من خلال برنامج للأفلام السودانية القصيرة التي تعبر عن معاناة المرأة السودانية، واختيار النجمة السودانية إيمان يوسف في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش.

إن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وغيره من الفعاليات الجادة التي تشتبك مع المجتمع وتعبر عنه، لابد أن تلقة إهتماما أكبر من كل أجهزة الدولة، ومن القطاع الذي يجب أن يدعم مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تقدم صورة مشرفة عن مصر.