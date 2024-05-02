ننشر أسماء الطلاب الفائزين بجوائز المسابقة الفنية لتصميم جداريات واجهات العمارات بإسنا

تعبر عن هوية المدينة

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، عن جوائز المسابقة الفنية والتي تتضمن تصميم جداريات لواجهات 19 عمارة سكنية بمدينة إسنا.

وجاءت التصميمات معبرة عن هوية مدينة إسنا بشكل خاص ومحافظة الأقصر بشكل عام؛ وذلك بهدف الارتقاء بالصورة البصرية لواجهات العمارات وذلك كمشاركة مجتمعية بين كلية الفنون الجميلة جامعة الاقصر، ومؤسسة أي إف جي.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع وفي هذا الإطار لا تدخر الجامعة جهداً في التعاون مع المؤسسات التنموية، والمدنية في تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يدعم المواهب الشابة في الاستفادة خبراتهم فى تطوير البيئة.

وأضافت الأستاذة هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أي إف جي، أنها لاحظت اهتمام واضح من إدارة الجامعة والكلية انعكس على مدى اهتمام وحرص السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في دعم وتشجيع الطلاب للوصول إلى مخرجات فنية متميزة تعبر عن مدى قدرتهم الفنية والثقافية في التعبير عن هويتهم البصرية والثقافية ومدى انتمائهم لمجتمعهم.

ووجه الأستاذ الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية الشكر والتقدير إلى الأستاذة هناء حلمي الرئيس التنفيذي لشركة أي إف جي؛ لدعمها للمواهب الشابة وتقديم الجوائز المالية و التي بدورها كانت بمثابة التشجيع و التحفيز لمواهبهم المتميزة ، كما قدم الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتي كان لها دور فعال في متابعة مراحل تصميم هذه الرسومات وخروجها إلى النور منهم الدكتور قرشي سعدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتورة جهاد شريت رئيس قسم الديكور، والدكتورة سلوى الطاهر المدرس بقسم النحت والسيد محمد جمال، المدرس المساعد بقسم الجرافيك و السيد حامد مصطفى المدرس المساعد بقسم النحت و السيد ناجح أحمد محمود المعيد بقسم التصوير.

وفاز بالجائزة الأولى، الطالب فارس أحمد عبدالرحيم و أحمد حسن نصر، والجائزة الثانية، الطالبة حبيبة عماد الدين، حسناء سيد، منة الله محمد، نيرة محمد، و الحائزة الثالثة وفاز بها : الطالبة فرحة بدر الدين محمد ، سلوان مصطفى زين، و الحائزة الرابعة وفاز بها الطالبة نوران طلعت كامل، أمنية عمر، امنيه عماد، ميرنا كرم، تسنيم جمال.