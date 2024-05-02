سوهاج تبحث استغلال مشروع تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث سبل الاستغلال الأمثل وبدء التشغيل لمشروع تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج، بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وممثلي شركات مياه الشرب، والكهرباء، ومدير إدارة المواقف بالمحافظة.

ووجه محافظ سوهاج، إتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، للبدء في نقل عدد من المواقف التي تقع داخل الكتل السكنية، إلى مجمع المواقف الجديد أعلى المفيض، وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء في طرح عدد 14 محل تجاري جديد والتي تم إنشاؤها ضمن المشروع .

وأكد الفقي، على ضرورة الاستغلال الأمثل لمنطقة أعلى المفيض بعد تطويرها، وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، والتي تتمثل في القضاء على المواقف العشوائية، وتوفير بيئة حضارية للمواطنين