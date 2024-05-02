إستعدادا لأعياد الربيع.. بيطري سوهاج يكثف حملاته على محلات الفسيخ والرنجة

قال الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، أنه تم تكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة محلات بيع المواد الغذائية واللحوم، والتفتيش على منافذ وشوادر الأسماك الطازجة والمملحة والمجمدة والمدخنة، وذلك ضمن استعدادات المديرية لاستقبال أعياد الربيع .



وأضاف الدكتور أحمد حمدي، أن ذلك جاء ضمن استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد شم النسيم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتي شملت أيضا متابعة سير العمل بعدد 27 مجزرًا على مستوى المحافظة، وتكثيف التفتيش على المطاعم والكافيهات والنوادي والفنادق، لضمان تقديم أطعمة ووجبات صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، إلى أنه يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة بشأن شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من محلات بيع الأسماك المملحة والفسيخوالرنجة، والمطاعم لسرعة فحصها والاستجابة والتدخل لحلها، وعمل حملات وندوات إرشادية للمواطنين، والتنبيه على مديري الإدارات والأطباء بالمتابعة المستمرة وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق آخر كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، قد أعلنت أنه من خلال تكثيف حملات المديرية علي الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والرنجة، والتي تلقي رواجاً في مثل هذا الوقت من العام، وكذلك أماكن تصنيع وبيع الأطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات والمثلجات مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، تم المرور على 55 منشأة غذائية، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط وإعدام 176 كيلو من الاسماك المملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وضبط وإعدام 150 كيلو من الاسماك المملحة والرنجة المتغيرة في الخواص الطبيعية والتي تحرر عنها 37 محضر جنحة متضمنة 21 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و14 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة و2 محاضر مختلفة.



وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج أنه تم سحب 12 عينة من الأسماك المملحة والمشروبات والعصائر بمختلف أنواعها وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وتم التوصية بإغلاق 7 منشآت غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

جاءت الحملات برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية عبدالرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية و زكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية بالمديرية.