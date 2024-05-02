الأهلي ينفي مفاوضات صبحي والزمالك يفكر في الزنفلي

كشف الإعلامي محمد شبانة حقيقة ما يثار عن انتقال محمد صبحي حارس مرمى الزمالك إلى الأهلي مع بداية الموسم الجديد.. كما فجر مفاجأة حول مصير محمود الزنفلي حارس الأهلي خلال الموسم القادم.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو "شعبي إف إم" إنه بالرغم من الشائعات المنتشرة عن تفاوض الأهلي مع محمد صبحي حارس الزمالك والذي ينتهي تعاقده مع الأبيض بنهايه الموسم الحالي إلا أن المصادر داخل النادي الأهلي أكدت أن هذه الاخبار عارية تماما من الصحة لم يتم مناقشة اسم اللاعب من الاساس داخل لجنة الكرة بالنادي مؤكدين أن اللاعب ووكيله يستخدمون إسم النادي الأهلي للتسويق للاعب والضغط على الزمالك لتجديد تعاقده.

وفي نفس السياق فجر شبانة مفاجأة عن طرح إسم محمود الزنفلي حارس الأهلي والمعار من نادي الداخلية داخل نادي الزمالك ليكون بديلا لمحمد صبحي في حال رحيله.

وأضاف شبانة أن الزمالك بدأ في الاستفسار من نادي الداخلية حول موقف اللاعب مع الاهلي من تفعيل بند شراءه من عدمه حتى يتثنى لهم دراسة امكانيه التعاقد معه.

واتم شبانه أن الزنفلي يأتي الخيار الثالث للزمالك في حال عدم النجاح في التعاقد مع عبدالعزيز البلعوطي حارس إنبي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا