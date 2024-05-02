الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير البترول ناعيًا عبدالخالق عياد: ظل في خدمة وطنه حتى آخر العمر

بوابة الوفد الإلكترونية

نعي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمزيد من الحزن والأسي الراحل الكريم المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ  ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً الذي انتقل الى جوار ربه اليوم. 

وأشار الوزير إلى أن الفقيد كان من رواد العمل في قطاع البترول المصري وظل في خدمة وطنه حتي اخر لحظات حياته من خلال موقعه النيابي بمجلس الشيوخ.

ويتقدم الوزير بخالص التعازي و صادق المواساة لأسرته وذويه سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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