سبورتنج يستضيف بطولة السلة لذوى الهمم بعد غياب ٩ أعوام

شارك نادى سبورتنج مع الاتحاد الرياضي المصري للاعاقة الذهنية باستضافة بطولة الجمهورية الدورة المجمعة الثانية لكرة السلة على ملاعب النادي بالصالة المغطاة بالنادى حيث شارك فى البطولة 10 هيئات بعدد 17 فريق ( داون بنين - داون بنات - فكري بنين - فكري بنات) وذلك في اطار فاعليات بطوله الجمهوريه لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ومن جانبها قالت دينا المانستيرلى عضو مجلس ادارة نادى سبورتنج والمشرف العام على متابعة البطولة بالنادى “ دورة كرة السلة التى أقيمت على أرض نادى سبورتنج كانت دوره موفقه جدا اداريا و تنظيميا بقياده رئيس مجلس اداره نادي سبورتنج الاستاذ أحمد حسن و الساده أعضاء مجلس اداره النادي ”

كما أشادت بالجهد المبذول للاتحاد المصري للاعاقه الذهنيه و ذلك بقياده المهندسه أمل لافته الى أن ذوى الهمم لديهم طاقة وموهبة لا تقل عن الاسوياء وهو ما تم ملاحظته من متابعى البطولة وهذا يرجع لمدربيهم وأيضا لأولياء أمورهم الذين يقع على عاتقهم مسئولية دمجهم بالمجتمع



يذكر أن هذه البطولة تعد الاولي التي تقام عليها بطوله الجمهوريه لكره السله علي ارض نادي سبورتنج الرياضي بالاسكندرية منذ عام ٢٠١٥