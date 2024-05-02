معرض Kitchen Zone “Soliman Design” H للمطابخ.. التميز والتصميمات الفريدة عنوان النجاح



نجح معرض “Soliman Design” للمطابخ فى تحقيق نجاحًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، حيث أطلق مجموعة مبهرة من تصميمات المطابخ وغرف الملابس في بارك مول التجمع الخامس”.

واستطاع معرض Kitchen Zone “Soliman Design” H المطابخ أن يجذب الأنظار بمجموعته الرائعة من تصميمات المطابخ وغرف الملابس.

ويعتبر المعرض متخصص في صناعة المطابخ وغرف الملابس بتصميمات راقية وأسعار تنافسية، حيث يجسد المعرض الجودة والأناقة في كل تفاصيله.

ويقبل الجميع على المعرض لتميزه بتقديم تصميمات تتنوع بين الكلاسيكية والحديثة، مما يضمن تلبية جميع الأذواق والاحتياجات، وذلك باستخدام أجود أنواع الخامات المستوردة.

كما يتميز كل منتج بجودته العالية وتفاصيله الدقيقة.

من جانبه صرح رئيس مجلس الإدارة المهندس محمود سليمان لـ Kitchen :Zone “Soliman Design”. نحن نسعى جاهدين لتحقيق تطلعات عملائنا من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية وتصميمات مبتكرة.

وأضاف المهندس محمود سليمان: ”يعتبر Kitchen Zone “Soliman Design” وجهة مثالية للباحثين عن المطابخ وغرف الملابس ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة.

شاهد معرض “Soliman Design” للمطابخ من هنا