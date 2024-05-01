غدا.. محاكمة عاطل متهم بسرقة 2 مليون من داخل سيارة

تنظر غدا محكمة الجنايات، أولي جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة 2 مليون جنيه من داخل سيارة بمنطقة الظاهر.

البداية عندما ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الظاهر لقيامه بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم، وفر هاربًا ، وبعمل التحريات تم تحديد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط باقي المبلغ المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اختل توزانه ..دفن جثة شاب سقط من الطابق الرابع بعقار بشبرا الخيمة

كما امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،بدفن جثة شاب لقي مصرعه ، إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار، جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد سقوط شخص من الطابق الرابع بعقار بمنطقة بهتيم دائرة القسم

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شاب يدعى "إبراهيم ش م"، 25 سنة، من الطابق الرابع بشارع الشعراوى الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

حبس المتهم بالتعدي علي ربة منزل وإصابة زوجها بالخصوص

كما امرت جهات التحقيق بالخصوص بحبس المتهم بالتعدى علي ربة منزل وإصابة زوجها بإصابات بالغة مستخدما سلاح أبيض بالخصوص ، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي وقت مسبق ؛ كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء فتاة بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليها هى وزوجها داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وكانت قد وردت معلومات للواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، بادعاء فتاة كذبا تدعى "بسمة" بقيام 5 أشخاص بالتعدى عليها هى وزوجها داخل منزلهما بالضرب وقيامهم بتعريتها وتصويرها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بادعاء الفتاة "بسمة" بالكذب علي موقع التواصل الاجتماعي، وأن الفتاة قامت بعمل محضر بتعدى زوجها السابق عليها هى وزوجها الحالى بالضرب وإصابة زوجها.

كما دلت التحريات أن وراء الواقعة شخص يدعى "احمد شرشر"، 38 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، "له معلومات جنائية" طليق المجنى عليها "بسمة"، وأنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بزوج المجنى عليها الحالى، ويدعى "أحمد الليبي"، وكان الأخير السبب وراء طلاق بسمة والمتهم منذ أكثر من سنة وقام بالزواج من طليقة صديقه وقام بأخذ مسكن بدائرة قسم شرطة الخصوص هربا من أعين صديقه حتى لا يعلم بزواجهما.

وأكدت التحريات، أنه عندما قام أحد الأشخاص بتبليغ المتهم بمسكن طليقته وزوجها ذهب إليهما وقام بالتعدى عليهما وإصابة زوجها بإصابات بالغة مستخدما سلاح أبيض، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.