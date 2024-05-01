الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. إنقاذ عدد من المستوطنين بعد انجرافهم في البحر الميت

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم إنقاذ  6 حتى الآن، من المستوطنين الغرقى في البحر الميت، وتواصل قوات الإنقاذ البحث عن المزيد .

وانجرف عدد من المستوطنين خلال حفل اقيم في شواطئ البحر الميت، بعد انجراف التربة بهم بالارض، وعمليات بحث كبيرة جارية عنهم.
 

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية، لوقوع حدث امني في البحر الميت جراء احتفال مايقارب 2000 مستوطن في شاطى نيفي مسبار وغرق البعض منهم .

كما اكدت الوسائل الإسرائيلية، أن 11 طائرة مروحية وسيارة اسعاف تشارك بعملية الإنقاذ .
 

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