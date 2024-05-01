دينا الشربيني تكشف حقيقة وجود جزء ثالث من "كامل العدد"

حرصت الفنانة دينا الشربيني، على كشف حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "كامل العدد"، قائلة : "المفروض في جزء جديد المفروض كاتبات المسلسل هيقعدوا ويشوفوا ازاي يتعمل بالضبط زي ما قعدنا بعد سيزون 1 كنا خايفين من عدم نجاح الجزء الثاني".

وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": "الاطفال عندهم قصص دائماً مهمة وقضايا يمكن تناولها وحاسة هيلاقوا برضه اللي يتعمل بيه جزء ثالث من المسلسل ناجح".

ويعرض للنجمة دينا الشربيني حاليًا فى السينمات فيلم “شقو” بطولة عمرو يوسف، وتخطي الفيلم إجمالي إيرادات فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، 58 مليون جنيه، حيث حقق الفيلم 58 مليون جنيه و915 ألفا و974 جنيه.

كما اكتسح الفيلم إيرادات شباك التذاكر محتلًا المركز الأول في إيرادات الأفلام المعروضة، حيث حقق حتى أمس إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق 9 ملايين و820 ألف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقًا للإيرادات اليومية.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



أبطال فيلم شقو



يشار الى أن فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

أبطال المسلسل

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.