أنواع تقصف الشعر وطرق علاجها| أبرزها التعرض للحرارة

الشعر المتقصف من الأشياء التي تعاني منها أغلب النساء، والتي تجعله في حاله غير صحية، يؤثر على مظهرها العام وجمالها، لذا نقدم لك أنواع الشعر المتقصف وطرق علاجه.

الشعر المتقصف

أنواع تقصف الشعر

الأطراف المتقصفة

تعد الأطراف المتقصفة من أكثر أنواع تلف الشعر شيوعًا، تحدث عندما تنقسم خصلة شعرك إلى قسمين في النهاية، ويمكن أن ينقسم بشكل أساس إلى خيطين منفصلين في النهاية، ويمكن أن ينقسم الشعر إلى عدة فروع مختلفة، مثل: تلك الموجودة في الشجرة، فقد تفقد الطبقة الخارجية بينما تبقى الطبقة الداخلية فقط، وتختلف النهايات المتقصفة عن الأنواع الأخرى من تلف الشعر بمعنى أنها أكثر ضررًا.

يمكن أن تجعل البشرة المفتوحة أيضًا شعرك يبدو مجعدًا وتالفًا، كما أن الأطراف المتقصفة تجعل شعرك أكثر عرضة للتكسر والتشابك.

الضرر الناتج عن الحرارة

من أنواع تقصف الشعر هو الضرر الناتج عن الحرارة، فالشيء المميز في تسريحات الشعر هو أن معظم الناس ليسوا سعداء بنسيج الشعر الذي يمتلكونه، فبعض الفتيات ذات الشعر المجعد يفضلن استخدام أدوات فرد الشعر، بينما يستخدم الأشخاص ذوو الشعر المستقيم أداة تجعيد الشعر للحصول على تجعيد الشعر.

على الرغم من أن هذه التجربة عصرية جدًا، إلا أنها يمكن أن تترك شعرك تالفًا، ويمكن للحرارة الناتجة عن أدوات، مثل: مكواة فرد الشعر، ومكواة تجعيد الشعر، ومجففات الشعر وما إلى ذلك أن تجفف شعرك وتجعله يبدو متهالكًا ومتطايرًا.

الضرر الكيميائي

أصبحت تجربة المظهر الجديد وألوان الشعر أمرًا شائعًا هذه الأيام وهو ممتع للغاية أيضًا، لكن شعرك يتحمل أحيانًا عواقب جميع العلاجات الكيميائية وينتهي به الأمر بالتلف.

يحدث الضرر الكيميائي عندما نستخدم مكونات قاسية على خصلات شعرك، وتشمل هذه المواد الكيميائية مواد التبييض، والأمونيا، والكبريتات، والبيروكسيد، والفورمالديهايد والمزيد.

يشيع استخدام مواد التبييض، والبيروكسيد في صبغات الشعر حيث يساعد ذلك على إزالة الصبغات الداكنة من شعرك حتى يتحول إلى ألوان شعر أفتح.

تعد كبريتات لوريث الصوديوم، وكبريتات لوريل الصوديوم من المكونات الشائعة جدًا في الشامبو حيث ربما تستخدم شامبو كبريتات، دون أن تدرك ذلك، وعلى الرغم من أنها رائعة لإزالة الأوساخ، إلا أن استخدامها في الشامبو اليومي يمكن أن يترك شعرك جافًا وعنيفًا.

ضرر الماء

فكثير من الناس لا يعرفون أن الماء الذي يستخدمونه لغسل شعرهم يمكن أن يكون له تأثيرات شديدة على خصلات شعرهم، من الحقائق المعروفة أن الماء الساخن يمكن أن يفتح جلد الشعر ويتلف الشعر، ولكن ماذا عن درجة حموضة المياه؟

تستخدم بعض المناطق في الغالب الماء العسر حيث تحتوي هذه المياه على الكثير من المعادن، مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والسيليكا، وغيرها حيث تعمل هذه المعادن على تجفيف الشعر، وتلف بصيلات الشعر، وتؤدي إلى ترقق الشعر وتكسره.

علاج الشعر المتقصف

بعد معرفة أنواع تقصف الشعر، تشمل طرق علاج الشعر المتقصف ما يأتي:

1. تغيير روتين العناية بالشعر

يمكن أن يساعد تبديل روتين العناية بالشعر إذا كانت منتجات الشعر أو طرق التصفيف، مثل: المواد الكيميائية القاسية، أو المعالجات الحرارية، تتلف الشعر؛ لذلك جرب تجفيف الشعر بالهواء، واستخدام منتجات لطيفة تحتوي على مواد كيميائية قاسية أقل.

2. استخدام بلسم الشعر

بعد معرفة أنواع تقصف الشعر، فقد يؤدي عدم استخدام البلسم بعد غسل الشعر بالشامبو إلى تلف الشعر، حيث يعمل البلسم على زيادة صحة الشعر، مما يساعد على تقليل تجعد الشعر وفك تشابكه، ويمكن أن يساعد البلسم في زيادة لمعان ونعومة الشعر، مما يجعله أكثر قابلية للتحكم.

3. الحد من التوتر

إذا كان التوتر هو سبب تكسر الشعر، فيمكن للناس ترتيب الوقت للاسترخاء والراحة، مما قد يحسن حالة شعرهم.

4. التغييرات الغذائية

عندما يفقد الشعر قوته بسبب النظام الغذائي للشخص، يمكنه محاولة تناول الأطعمة التي تقوي الشعر مرة أخرى، وتشمل هذه الأطعمة تلك التي تحتوي على الكثير من البروتين، وأوميغا 3، والحديد، والبيوتين، والزنك.