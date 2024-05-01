بروتوكول تعاون بين الدقهلية والنيابة الإدارية لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الاداري

استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له والذي ضم كلا من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية و المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية و المستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية و المستشار حسن شبار رئيس نادي النيابة الإدارية بالمنصورة و المستشار الدكتور أحمد صقر أمين صندوق نادي النيابة الإدارية بالمنصورة و المستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية و المستشار محمد صلاح مهنا مدير إدارة المراسم والعلاقات بهيئة النيابة الإدارية و المستشار هيثم علي عضو مركز الإعلام والرصد برئاسة هيئة النيابة الإدارية.

حيث وقع "عباس" و"مختار" بروتوكول للتعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الاداري من خلال مركز التدريب القضائي..

وقال "مختار"ان النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المنوط بها مكافحة الفساد الإداري حفاظاً على المال العام وجميع مقدرات الدولة تحقيقا للصالح العام، مضيفًا أن محافظة الدقهلية تحرص من خلال هذا البروتوكول على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعاملين بالجهات الحكومية من الامكانيات العلمية والتدريبية لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية موضحاً أن برامج التدريب المقرر تنفيذها تستهدف صقل الخبرات وتعزيز الإمكانيات العلمية والعملية للعاملين بالوظيفة العامة من خلال المحاضرين الأكفاء من السادة المستشارين أعضاء النيابة الادارية ومن خارجها من الأساتذة المتخصصين..

ومن جانبه قال "رئيس هيئة النيابة الإدارية" أن مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يقوم بتنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لمقترحات الجهات الإدارية ومتطلباتها لرفع كفاءة العاملين في جميع المسائل ذات الصلة بالوظيفة العامة وفق خطة زمنية لأنشطة المركز،مضيفاً انه وفقا للبروتوكول فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من هيئة النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية تنعقد بصورة دورية لمتابعة التنفيذ وإقرار البرامج التدريبية المقررة والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ البروتوكول والتعامل الفوري مع أية مستجدات طارئة تحقيقاً للصالح العام..

وقد حضر توقيع البروتوكول من ديوان عام محافظة الدقهلية ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية و نهي فهمي مدير عام العلاقات والمراسم وامل محمد السعيد مدير عام الموارد البشرية و الحسيني البغدادي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة والمهندس ماهر ابو المجد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتوره صفاء فتوح وكيل الشئون القانونية..

وفي نهاية الزيارة تبادل محافظ الدقهلية ورئيس النيابة الادارية الدروع تعبيرا عن تعزيز اواصر التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الادارية.