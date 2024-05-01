إعدام نصف طن أغذية مجهولة المصدر وتحرير 205 محضر وإغلاق 23 منشأة بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج عددا من الحملات المكثقة على الأسواق والمنشآت الغذائية ، خلال الأيام الماضية ، وذلك بمختلف مراكز المحافظة وذلك برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وبمشاركة السيد عبدالرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية والسيد زكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية والسيد رأفت فتحي بهنام مراقب اغذية بمديرية الصحة .

وأسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها المرور على 279 منشأه غذائية عن إعدام نصف طن من الأغذية المتنوعة و الغير صالحة للإستهلاك تمثلت في المجمدات والجبن بانواعها واللحوم بأنواعها والأسماك المملحة والمعلبات والمثلجات بأنواعها و كذلك الأطعمة الجاهزة والمحضرة والمحفوظة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي .

كما تضمنت الإعدامات مايقرب من 225 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت الغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر

كما تم ضبط والتحفظ علي حوالي طن وربع من الأغذية المختلفة مجهولة المصدر و شملت من بينها المثلجات والأسماك المملحة و 180 لتر من المياه الغاذية المنتهية الصلاحية ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات من خلال تحرير 205 محضر جنحة جاءت كالأتي

98 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء .

و66 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و 41 من المحاضر المختلفة .

كما تم سحب 88 عينة من مشروبات ومثلجات وعصائر واسماك مملحة واطعمة بانواعها وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه.

كما اوصت فرق التفتيش بإغلاق 23 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين .

وفي سياق متصل تم إصدار و تسليم 444 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية المختلفة ، وتأتي ايضاً تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين