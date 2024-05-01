بسبب سيجارة.. حريق يلتهم محصول قمح عقب تشوينه بالمنشاه

شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في قطعة أرض فضاء مشونة بمحصول القمح بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل نتج عنه احتراق محصول القمح وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا ببنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين إندلاع حريق بكمية من محصول القمح مشونه بقطعة أرض فضاء ملك "أسعد . ف . و . ط" 64 سنة مزارع يقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه احتراق محصول القمح دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك الأرض أفاد بمضمون ما سبق وأضاف أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر أصيب 3 عمال بطلقات نارية ورش خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول "حسين . ي . ط . ا" 30 سنة عامل مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر وشقيقه "عمر . ي . ط . ا" 35 سنة عامل مصابًا بطلق ناري بالعضد الأيسر ونجل عمومتهما "محمد . ا . ص . م" 25 سنة عامل مصابًا برش خرطوش بالوجه وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.

وطرف ثان كلٍ من "عبد الجبار م ع ا" 26 سنة عامل وعمه "عبد الراضي . ع . ا . م" 30 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من الأسلحة المضبوطه بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .