دفن جثة مدرس لقي مصرعه في حادث إنقلاب سيارة بساقلتة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة مدرس في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا في حادث إنقلاب سيارة ملاكي كان يقودها داخل ترعة الفاروقية المجاورة للطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز بسبب إختلال عجلة القيادة في يده وجرى استخراج السيارة والتحفظ عليها .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة بترعة الفاروقية بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه ثناء سير السيارة ملاكي قيادة "محمد . ا . ا . ا" 48 سنة مدرس يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنحرافها وإنقلابها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.



نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي وبسؤال نجل عم المُتوفى "محمد . ع . ا . م" 32 سنة قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .



وفي سياق آخر شهد قسم ثان سوهاج إندلاع حريق في سيارة ملاكي أثناء توقفها أمام منزل مالكها مشرف مبيعات يقيم بدائرة القسم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الدفع بسيارتي إطفاء وبسؤال صاحبها أفاد بأن شقيق زوجته وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود حريق في سيارة ملاكي بدائرة القسم .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق في سيارة ملاكي ملك "محمد . ص . ط . م" 49 سنة مشرف مبيعات بشركة خاصة يقيم بذات الناحية حال توقفها أسفل منزله وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .



لم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح وبسؤال مالك السيارة إتهم زوج شقيقته "إسلام . ك . ك . ع" 40 سنة عامل يقيم بدائرة قسم أول سوهاج بإشعال النيران بسيارته بسبب خلافات المصاهرة فيما بينهما.



عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .