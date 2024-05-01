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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند

يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لاستقبال ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيغنال إيدونا بارك بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريق الألماني مباراة اليوم بقيادة المدير الفني إيدين تيرزيتش متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، بهدف تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستكون خارج الديار.

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قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة دورتموند في دوري الأبطال

على الجهة الأخرى سيدخل باريس سان جيرمان المباراة بقيادة المدرب لويس انريكي بهدف الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لوضع قدمًا في نهائي البطولة وتسهيل مهمته في مباراة الإياب بملعبه في فرنسا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9:00 بتوقيت الخرطوم.

وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 1 حسن العيدروس، وكذلك شاشة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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