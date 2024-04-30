أصدر المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية، قرار بإحالة المتهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من وزارة المالية بالاحتيال إلى المحاكمة.



قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على ملايين وزارة المالية



جاء بأمر الإحالة أن المتهم اشترك مع روجيه ارمان شدید و مصطفى محمد مهران ( متوفيين ) بطريق الاتفاق في استعمال محرر رسمي مزور وهو اعلام الوراثة رقم ۱۱۱۰ لسنة ۲۰۰٨ الساحل بأن اتفقوا على ذلك وقدمه الأخير في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٩ تعويضات كلي شمال القاهرة محتجين بصحة ما دون به من بيانات تفيد انهم ورثة / ادوار سليم شديد - على خلاف الحقيقة - مع علمهم بأمر تزويره.

كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر جنيها " المملوكين لـ وزارة المالية بإستعماله طرق إحتيالية محل الاتهام السابق بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإيهامه الجهة أنفة البيان بأنه و روجيه ارمان شدید ورثة ادوار سليم شديد .

ومن جهة أخرى عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم بقتل سائق أوبر بمنطقة المعادي بالإعدام شنقا، والمشدد 15 سنة لمساعدي المتهم باستدراج المجني عليه وإنهاء حياته وسرقة سيارته.

إعدام قاتل سائق أوبر

وصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه شقوير وأعضاء المستشارين كمال سمير كامل وسامح العنتبلي والمستشار شريف رامي وأمانة سر وائل فراج.

حبيبة الشماع

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمود هاشم، سائق أوبر، بالسجن المُشدد 15 سنة، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة.

محامي حبيبة الشماع

وترافع الدكتور محمد الأمين، المُدعي بالحق المدني عن ذوي الضحية حبيبة الشماع، أمام المحكمة، وفي بداية مُرافعته وجه الشُكر للنيابة العامة على ما قدمته في القضية.

وذكر الدكتور محمد أمين في مُرافعته أمام المحكمة إن الراحلة كانت طالبة مُتفوقة في كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وكانت من أوائل دفعتها.

ليتسائل عن الظرف الذي سيدفعها للقفز من السيارة، مؤكداً أن أمراً جلل حدث بالداخل أجبرها على هذا التصرف.

ولفت مُحامي عائلة الضحية لوجود سجل من الشكاوى الثقيلة في حق المُتهم لدى رواد تطبيق أوبر ممن قادهم حظهم العاثر للتعامل معه.

وذكر المُحامي أن إحدى الشاكيات قالت إن المُتهم لمس يديها وقدمها بل وأكد أن إحداهن قالت إنه لمس فخذها، على حد قوله.

وأشار إلى أن إحدى الراكبات قالت إنه قام بسبها وقال لها :"يا زبالة ويا حيوانة".

وطلب المُحامي المُدعي بالحق المدني بتطبيق أقصى عقوبة قائلاً إن للمُتهم سجل من شكاوى التحرش وتعاطي المُخدرات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته ‏بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته ‏مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.‏