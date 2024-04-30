أزمة جديدة بين اتحاد الكرة وأندية القسم الثاني بسبب الجماهير

شهدت الساعات الماضية إشتعال أزمة جديدة بين مسؤولي اتحاد الكرة و أندية القسم الثانى ب، بسبب العشوائية التي تدار بها مسابقات اتحاد الكرة في الدرجات الأدنى وعدم الإلتفات لمصالح الأندية الشعبية .

وجاء ذلك بعدما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين دخول 25 فرد من كل فريق فقط خلال المباريات ، وهو ما أثار حفيظة مسئولي الأندية الشعبية على رأسهم المنصورة ومنتخب السويس اللذان كانا روابط الأندية بهما يجهزان أتوبيسات لنقل الجماهير للقاهرة من أجل مساندة اللاعبين وهو ما أوقفه قرار اتحاد الكرة ليبدوا استيائهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المنظومة الرياضية .

ومن المقرر أن يلتقى ديروط والترسانة ، والكهرباء مع السويس ، المنصورة مع سبورتنج في مباراة فاصلة على ملعب محايد على أن يصعد الفائز في كل مباراة للدورة الرباعية التي يصعد منها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز .

كان اتحاد الكرة أعلن اليوم عن خوض المباراتين الأخيرتين على ستاد بتروسبورت ، حيث تقام المباراة الأولى بين المنصورة وسبورتنج يوم 11 مايو المقبل ، ثم لقاء كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس في اليوم التالى ، على أن تختتم المباريات بمواجهة الترسانة وديروط يوم 13 مايو .