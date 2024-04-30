غزل المحلة يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة بروكسي

أستأنف الفريق الأول لكرة الأول بنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة بروكسي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة بروكسي، وتقام المباراة يوم 7 مايو المقبل، على ملعب نادي بروكسي الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الجولة الماضية :

حقق فريق غزل المحلة فوزًا مثيرًا على لاڤيينا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد غزل المحلة في الجولة قبل الأخيرة للدور الثاني بدوري المحترفين "مرحلة الصعود"

احتفالات لاعبي غزل المحلة

احتفالات لاعبي غزل المحلة

احتفالات لاعبي غزل المحلة

احتفالات لاعبي غزل المحلة

ترتيب فريق غزل المحلة بجدول المجموعة :

هذا الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة (49) في المركز الثاني ويقترب بشدة من الصعود للدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد لاڤيينا عند النقطة (45) في المركز الخامس.

مباريات الجولة التاسعة من دورى المحترفين مرحلة الصعود :

حرس الحدود × القناة

السكة الحديد × بتروجيت

وادي دجلة × راية

لافيينا × طنطا‏

بروكسي × غزل المحلة

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الثامنة :

1 - بتروجيت 61 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4 - لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة