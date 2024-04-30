إل جى إلكترونيكس فى الشرق الأوسط وإفريقيا تتخذ الابتكار نهجًا لها فى مجموعة الترفيه المنزلى الجديدة

استضافت شركة إل جى إلكترونيكس الرائدة عالميًا فى مجال الإلكترونيات الاستهلاكية مؤخرًا معرض «إل جى» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2024 فى أحد فنادق أبوظبى تحت شعار العلامة التجارية «نعيد الابتكار معًا».

شهد هذا الحدث، الذى ركّز على عرض أحدث الابتكارات وبناء العلاقات الوثيقة مع أصحاب الأسهم، حضورًا واسعًا لأكثر من 500 ضيف تمكن كل منهم من تجربة كل منتج بشكل مباشر.

وتمحور التركيز خلال المعرض على مجموعة منتجات الترفيه المنزلى من «إل جي»، والتى ضمت التلفزيونات ومنتجات الصوت والألعاب الإلكترونية.

قال إيل هوان لي، الرئيس التنفيذى لشركة إل جى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «نصمم كل منتج بهدف تحسين الحياة اليومية لعملائنا، ويُعد حدث إل جى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2024 بمثابة شهادة على هذا الالتزام، حيث نعرض منتجاتنا الرائدة، وصُمم كل من منتجات الترفيه المنزلى هذه بطريقة مبتكرة وعملية تراعى متطلبات العملاء، وهو ما يتماشى مع هدفنا المتمثل فى بناء حياة أفضل من خلال الارتقاء بتجربة الترفيه والديكور الداخلى لمنازل الجميع».

جلبت «إل جى» خلال هذا الحدث إلى المنطقة أحدث ابتكاراتها فى تقنيات OLED، والتى شملت تلفزيون LG SIGNATURE OLED M الرائد مقاس 97 بوصة، وهو أول تلفزيون استهلاكى فى العالم مزود بتقنية Zero Connect التى تتيح نقل ملفات الفيديو والصوت بدقة 4K لاسلكيًا بمعدل 120 هرتز. وتعمل هذه الميزة الفريدة على حل مشكلة تداخل الكابلات وتوفر مساحة مرتبة من خلال وصل جميع الأجهزة بصندوق Zero Connect ووضعها بعيدًا عن التلفزيون.

كما عُرضت شاشة StanbyME Go المبتكرة من «إل جى»، وهى شاشة ذكية مزودة بتقنية FHD ومقاس 27 بوصة، وتمتلك حقيبة ذات تصميم فريد، تتيح للمستخدمين استخدامها بسهولة أثناء التنقل، وتضع هذه الشاشة سهولة التنقل فى أولوياتها عبر تصميمها الفريد وبطاريتها المدمجة التى تدوم لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، وتأتى مزودة بخيارات اتصال متنوعة مثل عكس المحتوى لاسلكيًا والاتصال على المدى القريب NFC، والتى يمكن تفعيلها بنقرة بسيطة.

يمكن تدوير الشاشة أيضًا، مما يتيح للمستخدمين اختيار الوضع الرأسى أو الأفقى. وبالإضافة إلى خيارات البث، تُعد هذه الشاشة مثالية للاستماع إلى الموسيقى بفضل قرصها الدوار أو للعب الشطرنج عبر لعبة الشطرنج المثبتة مسبقًا.

يستطيع العملاء التحكم بالشاشة من خلال الأوامر الصوتية حتى من مسافة بعيدة. ويعد تصميم StanByME Go الفريد ذو المتانة المعززة ميزة إضافية تحافظ على أمن الشاشة وسلامتها من الصدمات وتقلبات درجات الحرارة والضغط المنخفض والغبار والضباب الملحى والاهتزازات.

كما عرضت «إل جي» خلال الحدث نظام تشغيل LG webOS الجديد والذى يوفر شاشة رئيسية محدّثة بالكامل مع عناوين أوضح وأيقونات أكثر سلاسة للفئات المختلفة مثل الألعاب والموسيقى والمكتب المنزلى.

ويحتفل نظام التشغيل الذكى الآن بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاقه، وتوسع اليوم ليشمل 300 علامة تجارية تلفزيونية و3500 من شركاء المحتوى ومنهم الشركاء المحليين، كما حقق زيادة نشطة فى عدد المستخدمين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمقدار 20 مرة.

عرضت «إل جي» أيضًا معالجها الجديد α (Alpha)11 الذى سيتم استخدامه فى تلفزيوناتها الرائدة، وسيوفر إمكانات الذكاء الاصطناعى القوية ليعزز تجربة المشاهدة الشاملة.

يُعدّ هذا المعالج الجديد أقوى بأربع مرات من سابقه وسيعمل على تحسين الوضوح واللون والدقة، فضلًا عن تحسين أداء الرسوميات بنسبة 70% وسرعة المعالجة بنسبة 30%.

وقدّمت «إل جي» مجموعة مكبرات الصوت XBOOM التى توفر أصوات قوية وعالية مع صوت جهير واضح. على سبيل المثال، ينتج LG XBOOM XL9T، الذى يعتبر أقوى مكبر صوت للحفلات فى فئته، صوتًا هائلًا بقوة 1000 واط مع نغمات جهيرة وعالية واضحة. كما يعزز فن البكسلات والأضواء الدائرية متعددة الألوان أجواء الحفلات.

أما الطراز الأصغر حجمًا، فهو LG XBOOM XL5S الذى يتميز بقدرة 200 واط لموسيقى الحفلات القوية، والذى يكتمل بإضاءة الحفلات الشهيرة فى السلسلة.

قدمت «إل جى» من ضمن المنتجات الصوتية مكبر الصوت المحمول الخاص بها XBOOM Go XG8Tالذى يمتاز بقوة 120 واط مع عمر بطارية يصل إلى 15 ساعة. ويوفر مكبر الصوت هذا قوة صوتية فائقة أثناء التنقل ويمكنه أيضًا تعزيز الصوت وإشعال أجواء الحفلة بفضل ميزة إضاءة الاستوديو الخاصة به.

كما عُرض مُكبرى LG XBOOM Go XG7Q وXG5S المدمجين بقدرة 30 واط و20 واط على التوالي، والذين يأتيان بتصميم فريد مع إضاءة محيطة مثالية لضبط الحالة المزاجية، وهما حاصلان على تصنيف IP67، مما يجعلهما الرفيق الموسيقى المثالى فى الهواء الطلق.

كما عرضت «إل جي» سماعات LG TONE Fit TF7 التى تركز بشكل أساسى على الراحة والصوت الغنى. وتوفر هذه السماعات الراحة الفائقة لعشاق اللياقة البدنية، مما يضمن تركيزهم على التمارين دون أى تشتيت.

تتميز السماعات هذه بخطاف على شكل تنورة يوفر راحة مثالية عند الارتداء وسهولة الاستخدام عند أداء مختلف الأنشطة الخارجية. وإضافة إلى جودة الصوت الفائقة، تركز السماعات أيضًا على الصحة، حيث تعمل تقنية UVnano المدمجة فى حامل السماعات على تعقيم الأذن بشكل فعال، مما يوفر تجربة استماع أكثر نظافة.

كما عرضت إل جى إلكترونيكس أيضًا جهاز العرض المحمول LG CineBeam Q بدقة 4K الذى طال انتظاره، والذى يمتاز بأناقته وصغر حجمه. ويوفر جهاز العرض الليزرى القوى هذا جودة الصورة المذهلة ومجموعة من مزايا البث، بينما يتناسب تصميمه البسيط مع تصميم أى منزل.

وبرزت فى الحدث شاشات «إل جي» المبتكرة مثل شاشة الألعاب LG UltraGear™️ OLED الجديدة وشاشة LG MyView الذكية. وتُعدّ أحدث مجموعة من شاشات الألعاب LG UltraGear OLEDبمثابة شهادة حقيقية على التزام «إل جى» بقطاع الألعاب.

تتوفر شاشات الألعاب OLED هذه بأحجام 32 بوصة (طراز 32GS95UE) و34 بوصة (طراز 34GS95QE) و45 بوصة (طراز 45GS95QE)، وهى أبرز شاشات الألعاب المتواجدة حاليًا لما توفره من تجربة غنية وأقرب إلى الواقع.

تعتبر شاشة 32GS95UE الجديدة، أول شاشة ألعاب ذات وضع مزدوج معتمدة من VESA، مما يمكنها من التبديل بين دقة 4K (3840 × 2160) حتى 240 هرتز وFull HD (1920 × 1080) حتى 480 هرتز بنقرة واحدة فقط. كما تأتى مزودة بمجموعة من المزايا الأخرى مثل تقنية Pixel Sound من «إل جي»، والتى تقوم بعرض الصوت مباشرة من الشاشة باستخدام مكونات الفيلم الاهتزازية المدمجة فى الشاشة نفسها.

عُرضت شاشة LG MyView الذكية والتى تعتبر عنصر أساسى لتعزيز الإنتاجية والترفيه دون الحاجة إلى الاتصال بحاسوب، وتتوفر هذه الشاشات الذكية بأحجام 27 بوصة بدقة FHD و32 بوصة بدقة 4K، وهى مزودة بنظام تشغيل webOS من «إل جي» إلى جانب دعمها لتقنيات الاتصال AirPlay 2 وScreenShare وBluetooth.

صممت هذه الشاشة للقيام بمهام متعددة وستسمح لكم بالقيام بعملكم اليومى والتحكم بالأدوات المنزلية ومشاهدة المحتوى المفضل لديكم، وكل ذلك عبر شاشة واحدة. كما يتوفر طراز27SR50F بخيارات ألوان متنوعة هى (البيج والوردى والأخضر) لتلبية مختلف الأذواق والتوافق مع أى تصميم داخلى بسهولة.

كشفت «إل جي» عن شاشة LG MAGNIT (طراز LSAL006)، وهى شاشة Micro LED مذهلة مقاس 118 بوصة بدقة 4K (3840 × 2160)، تقدم جودة صورة لا مثيل لها بفضل تقنية Micro LED التى تتيح للعملاء الاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة فى مساحاتهم الخاصة، سواء خلال الترفيه أو العمل.