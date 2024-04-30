طلاب جامعة الزقازيق يزورون مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى بكفر الشيخ

نظمت جامعة الزقازيق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة لمزارع الثروة السمكية بغليون بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تحت رعاية دكتور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية.

وبلغ إجمالى عدد وفد جامعة الزقازيق فى الزيارة ٣١ طالباً وطالبة، تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد جمال الشاعر، والكابتن محمد رمضان.

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الزيارة تهدف إلى زيادة وعى ومعرفة الطلاب بالمشروعات القومية العملاقة في مصر، مشيراً إلى أن المشروع القومى للاستزراع السمكي بكفر الشيخ، يُعد واحداً من أهم المشروعات الطموحة والأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، الذى يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير آلاف فرص العمل.

وخلال الزيارة، تعرف الطلاب على المشروع، بما يساهم فيه من دور بارز فى دعم الاقتصاد وتوفير الآلاف من فرص العمل، من خلال الاعتماد علي أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع، كما تساعد أيضاً علي انتاج أنواع عالية من أسماك، لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتصدير الفائض.

واستمع الطلاب أيضاً إلى شرح لأنواع زراعة الأسماك المختلفة، كما شاهد الوفد مركز التدريب والأبحاث والتطوير ووحدة تفريخ لانتاج الزريعة للأسماك والجمبري، والمكثفات، والمصانع ومحطات المياة والكهرباء العملاقة.

وقد كرم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق، اليوم الثلاثاء، فريق كره القدم الخماسية الحاصل على المركز الأول فى مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي في الفترة من ٢٠: ٢٥ إبريل ٢٠٢٤، بمشاركة نحو ٥٠٠ طالباً وطالبة من ٣٠ جامعة حكومية وأهلية وخاصة، تحت شعار " مصر حرة آمنة سالمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الطلاب المتفوقين في مختلف الأنشطة علي مواصلة مسيرتهم المتميزة، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالإضافة إلى المشرفين على وفد الجامعة والطلاب المشاركين بالمهرجان.