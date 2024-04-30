يختار النيجيريون فريقًا بينما يتصادم Wizkid وDavido عبر الإنترنت

أشعل اثنان من أشهر الموسيقيين النيجيريين، ويزكيد وديفيدو، النيران في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معركة كلامية، مما أسر المشجعين في البلاد وفي جميع أنحاء البلاد.

الموسيقيين النيجيريين

أدى التنافس بين هذين النجمين الأفروبيت، اللذين يحظى كل منهما بملايين المتابعين على مستوى العالم، إلى تقسيم عشاق الموسيقى النيجيريين إلى معسكرين متحمسين: "فريق ويزكيد" أو "فريق دافيدو".

اندلع الاشتباك الأخير ليلة الاثنين عندما طلب المعجبون على منصة التواصل الاجتماعي X من Wizkid إسقاط أغنية جديدة.

رداً على ذلك، نشر Wizkid مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع لرجل (يُزعم أنه دافيدو) يتوسل على ركبتيه للحصول على معروف، متحديًا معجبيه لتكرار نفس المستوى من التوسل إذا أرادوا منه إطلاق الأغنية الجديدة.

على الرغم من ظهور تكهنات بأن موضوع الفيديو قد يكون دافيدو، إلا أن النجم البالغ من العمر 31 عامًا لم يتناول الشائعات بعد.

رد دافيدو على استفزاز ويزكيد ليلة الاثنين، قائلاً إنه يرفض تبديد تأثيره على "شخص تم إحياء حياته المهنية ليتلاشى مرة أخرى".

لم يحظ هذا الخلاف على وسائل التواصل الاجتماعي بالاهتمام عبر الإنترنت فحسب، بل أثار أيضًا مناقشات بين المعجبين على منصات مختلفة والتفاعلات خارج الإنترنت.

مع استمرار مؤيدي كلا الفنانين في الدفاع بحماس عن فنانيهم، بدأت قناة الموسيقى الشهيرة Hip TV استطلاعًا للرأي على X لتحديد المنتصر في هذه المباراة اللفظية.

يعد Wizkid وDavido بلا شك اثنين من أيقونات الموسيقى الأكثر شهرة في أفريقيا، ويفتخران بجوائز MTV وBET المتعددة ويفتخران بالتعاون مع نجوم عالميين مثل Drake وChris Brown وNicki Minaj.

إيقاف محاضر في إحدى الجامعات الرائدة في نيجيريا، نسوكا (UNN)، عن العمل بعد مزاعم بأنه تحرش جنسيا بطالبة، حسبما ذكر بيان صادر عن الجامعة.

الجامعات الرائدة في نيجيريا

وتأتي هذه الخطوة بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجلا يرتدي سرواله القصير فقط ويحاول إخفاء وجهه بينما يواجهه أشخاص في ما يبدو أنه مكتب.

في الفيديو ، يقول شخص: "لقد تابعنا هذه القضية منذ اليوم الأول ، ولدينا مسارات ، وجميع الملاحظات الصوتية ، وكل شيء".

يقول آخر. "امرأة متزوجة في هذا الشأن ، زوجة شخص ما."

وقالت الجامعة إنه تم إيقاف المحاضر عن العمل، في انتظار نتيجة التحقيق الذي تجريه لجنة تأديبية.

ولم يعلق بعد.

تابع بيان الجامعة: "للتسجيل ، فإن جامعة نيجيريا لا تتسامح مطلقا مع سوء السلوك الجنسي الذي يشمل موظفينا وطلابنا".

وأضافت "كجامعة، نحن ملتزمون بحماية طلابنا من أي شكل من أشكال الإساءة والاستغلال".

فر أكثر من 100 سجين، من سجن قرب العاصمة النيجيرية بعد أن ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بجزء من المنشأة التي كانوا يقيمون فيها.

العاصمة النيجيرية

ووفقا للسلطات، فر 118 سجينا في الأصل من سجن صليجا، ولكن أعيد القبض على 10 منهم منذ ذلك الحين.

تم إطلاق مطاردة للعثور على الآخرين.

هوية السجناء غير واضحة في هذه المرحلة ولكن هناك مخاوف من أن بعضهم قد يكون خطيرا.

ومع ذلك، قال بيان صادر عن السجن إنهم يعملون مع أجهزة أمنية أخرى وأن الناس يجب أن يمارسوا أنشطتهم العادية دون أي خوف.

وجاء في بيان صادر عن هيئة السجون في أبوجا: "بالتعاون مع وكالات الأمن الشقيقة نحن استعدنا حتى الآن القبض على 10 سجناء فارين واحتجزناهم، بينما نحن في مطاردة ساخنة لاستعادة البقية".

وأشارت إلى أن العديد من مرافق السجون في سوليجا، على بعد حوالي 50 كيلومترا (30 ميلا) من أبوجا قد بنيت خلال الحقبة الاستعمارية، وبالتالي أصبحت قديمة وضعيفة.

وجاءت الأمطار الغزيرة أمس الأربعاء في بداية موسم الأمطار بعد موجة الحر الأخيرة.

وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية، مؤخرا تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وفيضانات في بعض الولايات.

وقبل عامين، فر أكثر من 400 سجين بعد مداهمة سجن آخر في أبوجا.

وقتل أربعة سجناء وحارس أمن وعدد من المهاجمين بعد استهداف السجن، وفقا لمسؤولين.

في ذلك الوقت قال مقاتلون إسلاميون إنهم نفذوا الهجوم لتحرير بعض أعضائهم.

فر أكثر من 5000 سجين خلال فترات الهروب من السجون في نيجيريا منذ عام 2020.