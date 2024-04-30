الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق على ارتفاع وسط ترقب لاجتماع "المركزي" الأميركي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مقتفياً أثر وول ستريت التي شهدت إغلاقا قويا الليلة الماضية في وقت يترقب فيه المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات قد تؤثر على سعر صرف العملة اليابانية.

الأسهم اليابانية

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 1.24% ليصل الى مستوى 38405.66 نقطة.

وسجل المؤشر أول هبوط شهري خلال العام الجاري، إذ انخفض بنحو 4.99% بنهاية أبريل/نيسان في أكبر تراجع شهري منذ ديسمبر 2022.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.2% ليصل إلى مستوى 2743.17 نقطة.

وكانت أسواق اليابان مغلقة أمس الاثنين بالتزامن مع عطلة رسمية.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية 2.6%، وسهم شين-إيتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 4.89%، وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 1.71%.

ويتجه تركيز الأسواق حاليا إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بعد أن صعدت العملة اليابانية من أدنى مستوى لها في 34 عاما عند 160.245 بما يصل إلى خمسة ين مقابل الدولار أمس الاثنين وسط ما وصفه المتداولون بتدخل حكومي.

ولم تؤكد السلطات اليابانية تدخلها في سوق العملات لدعم الين.

وارتفع 187 سهما من بين تلك المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهما، فيما انخفض 38 سهما.

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوياتها في أسبوعين

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها القوية التي حققتها الأسبوع الماضي، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3% بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، مع صعود أسهم أنجلو أميركان 2.3% بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة بي.إتش.بي تدرس تحسين عرضها للاستحواذ على شركة التعدين.

وقفز سهم أتوس فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 12.6% بعد أن قدمت الحكومة الفرنسية عرضا لشراء بعض وحداتها الرئيسية.

وهوى سهم دويتشه بنك فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته بقرابة الـ 4%، إذ سينفذ البنك الألماني حكما قضائيا بشأن دعوى قضائية تتعلق باستحواذه على بوستبنك، مما سيضر بأرباحه في الربع الثاني والعام بأكمله.

ويترقب المتعاملون بيانات التضخم في منطقة اليورو وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن الفائدة بحثا عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية العالمية.

وينتظر المتعاملون أيضا القرار النهائي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بشأن ما إذا كان سيستمر في منصبه أم سيتنحى.