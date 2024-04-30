محافظة قنا تخصص لنفسها 330 فدان للإستصلاح والزراعة

وافق اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، علي تخصيص مساحة 330 فدان يتم استغلالها مشروعات زراعية لصالح محافظة قنا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم .

قال المحافظ، إن الدولة تحرص على استكمال خطتها بالاهتمام بالقطاع الزراعى، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة.

من خلال استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية، وتقليل فجوة الاستيراد.

وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة.

و تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تسعي لتوفير الغذاء الامان للمواطنين، بأسعار مخفضة، من خلال طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة بمنافذ البيع المنتشره بجميع مراكز ومدن المحافظة .

حضر الإجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ،والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة.

واحمد ابوالمجد مديرعام الادارة العامة للشؤن القانونية بالمحافظة ،حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير ادارة الاستثمار ،وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

زراعة 400 فدان أعلاف:

وفي وقت سابق، أعلن المحافظ، بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحصول فول الصويا، و البرسيم ونبات البونيكان، بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، وذلك لإنتاج الخامات المشغلة لمصنع العلف التابع لمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة.

فضلا عن طرح الفائض للسوق المحلى بأسعار عادلة لسد الاحتياجات، ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان يتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا،

وقال المحافظ، إنه تمت بالفعل مراحل إعداد وتجهيز 30 فدان بقرية المراشدة، و 90 فدان بقرية السماينة، ومساحة 8 أفدنة بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل،، مشيرا إلى أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل الهامه في إنتاج العلف الحيواني.

وقال المحافظ، إنه تمت الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي.

ولفت إلى أن مشروعات استصلاح الاراضى ، تشمل المزارعه السمكية والمكونة من 3 احواض سمكية، على مساحة 45 الف متر مكعب، يتم توزيع إنتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.