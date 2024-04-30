بمناسبة اليوم العالمي للعمل 64.1% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال عام 2023

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، انة وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية بلغ معدل المشاركة عالمياً في القوى العاملة 60.8% عام 2023، وبلغ معدل البطالة 5.1% وبلغت نسبة العاملين تحت خط الفقر 6.4% عام 2023.

جاء ذلك في احصائية اصدرها الجهاز بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام ، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.



و في مصر:

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، انخفاض نسبة المشتغلين بشكل دائم 64.1% خلال عام 2023 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فإكثر ) مقابل 67.5% خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60,5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023. وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 40.7% خلال عــــام 2023 من إجمــالي المشتغلـين (15 سنة فــإكثر ) .

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 36.4%، بينما بلغت 65.4% للإناث خلال عام 2023 .

نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.4%، بينما بلغت 32.9% في القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2023. نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية لعام 2023 ساعات العمل وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (44,6ساعة).

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.0 ساعة) مقارنة بـ (42,5ساعة) للإناث.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (49.6ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (49.1ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (47,8ساعة).

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (42,0 ساعة).

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال (45,7 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (47.8 ساعة).بناء على قرار المجلس القومي للأجور تم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الي (6000) جنيهاً ابتداء من الأول من مايو2024