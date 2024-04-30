يمدك بالطاقة.. طريقة تحضير معمول بالتمر

معمول بالتمر من الحلويات المفيدة والصحية؛ لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر الأساسية للحفاظ على الصحة ولمد الجسم بالطاقة والنشاط، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره مثل الجاهز.

معمول التمر

طريقة عمل معمول التمر

المقادير

- سميد ناعم : كوبان وثلاثة أرباع الكوب (سميد الفرخة)

- سميد خشن : ربع كوب

- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة

- السمنة : حسب الحاجة (حيوانية / مذوبة وتترك جانباً بدرجة حرارة الغرفة)

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب (بدرجة حرارة الغرفة)

- المحلب : حسب الحاجة

- ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة

- معجون التمر : 900 غم

- القرفة : قليل

طريقة التحضير

لعمل معمول بالتمر .. في وعاء للخلط، ضعي ضعي السميد الناعم، والسميد الخشن، والحليب البودرة، والمحلب، والسكر، وقلبي المكونات باستخدام اليد حتى تتجانس المكونات.

أضيفي السمنة المذوبة لخليط السميد واخلطي باليد جيداً.

ابدأي بفرك العجين بين راحة اليدين جيداً (بَس العجين) حتى تتغلغل السمنة بكامل كمية السميد.

أضيفي ماء الزهر، وماء الورد مع الخلط حتى تتشكل لديكِ العجينة مثل الرمل.

أضيفي الماء بالتدريج مع العجن بخفة، وحين ملاحظة عدم وجود تشققات في العجينة حينها تصبح جاهزة.

لتحضير حشوة التمر: اعجني معجون التمر مع القليل من السمنة الحيوانية المذابة، والقرفة المطحونة.

حمّي الفرن على أعلى درجة حرارة.

كوري معجون التمر لكرات صغيرة الحجم بحسب حجم القالب.

بطني صينية فرن بورق الزبدة.

قسمي العجين لكرات أكبر قليلاً من حجم كرات التمر، وافرديها براحة اليد، ثم أضيفي كرة التمر في الوسط وأغلقي على التمر بالعجينة من كل الجوانب وكوريها جيداً حتى يحكم إغلاقها.

استخدمي القوالب الجاهزة لتشكيل المعمول مع الحرص على رش القليل من السميد بداخل القوالب حتى يسهل استخدامها ولا تلتصق حبة المعمول بداخل القالب.

كرري الخطوتين السابقتين حتى نفاذ كمية العجينة.

صُفي حبات المعمول بصينية الفرن المجهزة، وأدخلي الصينية للفرن حتى ينضج المعمول.

اتركي الـ معمول حتى يبرد تماماً في ضعيه في طبق التقديم، ويمكنكِ التزيين بالورد المجفف والفستق الحلبي بحسب الرغبة.