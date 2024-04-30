وفاة طفل من مصابي حريق منزل بالفيوم

لقى طفل من مصابى حريق منزل فى عزبة المنقار التابعة لمركز سنورس بالفيوم ليرتفع عدد الضحايا إلى 4 أشخاص فى حادث الحريق الناجم عن انفجار أسطوانة بوتاجاز.



استيقظ أهالي العزبة على خبر محزن اليوم بوفاة طفل من مصابي الحريق ويدعى عدي عصمت رشاد والبالغ من العمر 8 سنوات ليلحق بشقيقه ووالدته متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام واخطرت النيابة العامة.

وكان قد توفى فى الحادث عبد الرحمن عصمت رشاد 30 سنه بعد أن تفحمت جثته يوم الحريق.

ولقيت في اليوم الثاني سيدة مصرعها وهي والدة الأطفال المصابين في الحادث كما لقيت فتاه تدعي"آيه سامح رشاد" 16 سنه مصرعها، جراء الحريق الذي أسفر حتى الآن عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

تم نقل الجثة إلى مشرحه مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس ، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة المنقار بدائرة المركز ووجود مصابين.



على الفور انتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن بعد أن تفحم جسد شخص يدعي " عبد الرحمن عصمت رشاد " 30 سنه لقي مصرعه كما أصيب 7 اخرون باصابات خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية أن حريق شب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ( البلوك) واثناء تواجد الاشخاص بالمنزل انفجرت اسطوانة الغاز المنزلي أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفراً ذلك عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.



نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى التحقيق.