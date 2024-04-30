مشروع كوبري الرياح جنوب قنا يصل إلى مراحله النهائية

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة حالة الطرق بعدد من شوارع مدينة قنا، بينها الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل مدينة قنا الجنوبي، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة.

وقال المحافظ، إن المشروع يشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وآخر للمشاه، بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه.

منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات فضلا عن تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

وبيّن المحافظ، أن مشروع كوبري الرياح يُسهم ، في الحد من الاختناقات المرورية بتلك المنطقة مع إحداث نقله نوعيه أمام حركة السيارات كونه سيقضي على أوقات انتظار حركة القطارات أمام المدخل الرئيسي لمدينة قنا من ناحية الجنوب..

ولفت إلي أن الكوبرى يأتى ضمن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين.

جولة بمدينة قنا

وزار المحافظ، اليوم الثلاثاء، مناطق 23 يوليو، و مدينة العمال سيرا على الأقدام، للتأكد من إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر وإعادة الشئ لأصله ببعض الشوارع.

جولة المحافظ

ومن جانبه، أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، حريص على متابعة الأعمال ميدانيا للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.

لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.

رافق المحافظ، قى جولته الميدانية، اليوم الثلاثاء، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.