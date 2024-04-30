وزير التنمية المحلية يستعرض بمجلس الشيوخ سياسة تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي

يشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وتناقش الجلسة بحضور كل من المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ عدداً من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعشرين عضواً من الأعضاء حول سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

ومن المقرر أن يعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باستعراض الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص التوسع في التصنيع الزراعي بالمحافظات المصرية، والجهود الجارية بالتعاون مع الوزارات المعنية في هذا المجال المهم.