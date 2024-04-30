بعد استحداثُها بالهيئة العامة لنظافة بالقاهرة.. معلومات عن إدارة التدخل السريع 

تهدف إلى الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة ..

استحدثت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إدارة "للتدخل السريع" ضمن أعمال التطوير بها وتهدف إلى الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة ضمن أعمال تطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم مد الإدارة بأحدث الأدوات والآلات الحديثة المستخدمة في قطاعات النظافة وفق أحدث المعايير العالمية.

تضم أحدث ما لدى الهيئة من مكانس آلية، وسيارات الشفط، والحاويات المجهزة

وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إن إدارة التدخل السريع تضم أحدث ما لدى الهيئة من مكانس آلية، وسيارات الشفط، والحاويات المجهزة بمكن شفط القمامة الكبيرة، وتروسيكلات المياه، وتروسيكلات جمع القمامة وكمبروسر الهواء، وجرارات الكنس الآلي لتنفيذ أكبر خطة تشغيل يومية تعمل علي مدار ٢٤ ساعة للتعامل الفوري مع المخلفات والتراكمات وكل ما يظهر من المستجدات أولًا بأول لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي الذى يتواكب مع ما يتم فيها من تطوير شامل .

تم الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة



وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع تحت رئاسة م. ريحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة، كما تم الدفع بتروسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي بكافة أفرع أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

تروسيكلات لجمع القمامة من الحواري والأزقة والأماكن الضيقة بالأحياء الشعبية

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،الي انه تم الدفع بتروسيكلات جمع القمامة للحواري والأزقة والأماكن الضيقة بالأحياء الشعبية، إلى جانب الدفع بالمكانس الالية والجرارات المجهزة بالمحاور والطرق الجديدة والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة ، وتم الدفع بالحاويات المجهزه بمكن شفط القمامة الخاصة بصناديق النقاط الدائمة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين، لسرعة شفط القمامة .

هذا وقد وثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها مشيدًا بما تقوم به الهيئة من أعمال التطوير سواء فى أساليب التعامل مع المخلفات أو تطوير وإصلاح المعدات والإهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى بها مما جعلها محل إشادة من كافة المسئولين بالدولة.