ضبط 5 أشخاص بينهم مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبلينا

أصيب 3 عمال بطلقات نارية ورش خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول "حسين . ي . ط . ا" 30 سنة عامل مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر وشقيقه "عمر . ي . ط . ا" 35 سنة عامل مصابًا بطلق ناري بالعضد الأيسر ونجل عمومتهما "محمد . ا . ص . م" 25 سنة عامل مصابًا برش خرطوش بالوجه وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقيالعلاج .

وطرف ثان كلٍ من "عبد الجبار م ع ا" 26 سنة عامل وعمه "عبد الراضي . ع . ا . م" 30 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من الأسلحة المضبوطه بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة نتج عنه إصابة سائق يبلغ من العمر 27 سنة بطلق بالساق اليسرى وشقيقه عامل زراعي في العقد الثالث من العمر بطلق ناري بالقدم اليسرى تعدى عليهما نجل عمومتهما بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابتهما بسبب خلافات على ملكية مضيفة وجرى نقل المصابين لمستشفى طما المركزي وضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول "مصطفى . ع . م . م" 27 سنة سائق مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى وشقيقه "عمرو . ع . م . م" 30 سنة عامل زراعي مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى، وجرى نقلهما لمستشفى طما المركزي.

وطرف ثانٍ- كلٍ من المدعو "عبد الله . ي . ك . ا" 17 سنة سائق توك توك الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم بإرشاده وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلاف على ملكية "مضيفة"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .