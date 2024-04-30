الحماية المدنية تسيطر علي حريق بأحد الأحواش في الأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل شب بأحد الأحواش بنجع الفرشوطي بالضبعية غرب مدينة الأقصر.

وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بحوش للبهائم به كمية كبيرة من السفير والحشائش المستخرجة من الأرض عقب حصادها حيث يتم استخدامها وتدويرها كأعلاف للمواشي.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والشرطة والأجهزة المعنية لموقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث استخدمت أطنان من المياه لإيقاف الحريق ومنع امتداد النيران للزراعات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للأراضى الزراعية المجاورة دون وجود خسائر بشرية.

وحررت سلطات الأقصر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى مباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.