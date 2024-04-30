أعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية والأعمال الإنشائية بكنيسة " كلاريسون" بنويبع

تفقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير بشبكة الطرق الداخلية الجاري تنفيذها بمدينة نويبع طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة 2032/ 2024 ، وكذا أعمال الإنشاء الجارية بكنيسة "كلاريسون".

بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، و محمد حامد، رئيس مدينة نويبع، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن نويبع أحد مدن خليج العقبة السياحية الهامة التي يقصدها آلاف السائحين كل عام كونها تتمتع بمقومات سياحية فريده، لذا جاري تطوير شبكة الطرق الداخلية بها، إضافة إلى تطوير كافة المرافق والخدمات بما يتماشى مع مكانتها السياحية.

وأوضح المحافظ انه جاري تطوير الطرق بمحيط مسجد الصديق و كنيسةكلاريسون بطول 1.3 كم لظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق كمنطقة مجمع أديان بالمدينة.