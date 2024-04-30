بروسينتشكي: تشافي مدرب كبير يمتلك خبرات.. وازمة صلاح وكلوب عادية جدا

تحدث روبرت بروسينتشكي نجم منتخب كرواتيا وبرشلونة وريال مدريد السابق في برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى، وكشف عن تساؤلات كثيرة وابرز القضايا التى تشغل بال الشارع الرياضي حول العالم وأبرزها أزمة كلوب ومحمد صلاح.

وقال أن تشافي معتاد على الأجواء داخل برشلونة ولاعب له اسم كبير والآن هو مدرب كبير.. الإدارة عليها عمل كبير الموسم ليس مثالي لبرشلونة وتقييمي العام لتشافي هو جيد.

وتابع في هذا الصدد أن تشافي ألونسو حقق إنجاز كبير فلم يخسر أي مباراة وتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا.. فهو على أعتاب مجد كبير في مسيرته التتويج بالدوري الألماني دون أي هزيمة أمر يدعو للدهشة.

وعن واقعة كلوب وصلاح؟ تحدث قائلا بأن هذه أمور عادية في كرة القدم العلاقة بينهما كانت جيدة الثنائي قدم مسيرة مذهلة مع ليفربول وهذه الأمور واردة الحدوث بين اللاعب والمدرب والأمور بسيطة بعد كل سنوات التعامل بينهما.

وبشان مباراة يال مدريد وبايرن ميونخ أوضح ان الملكي معتاد على الفوز بهذه المباريات الكبرى ودوري الأبطال لما يملكه من لاعبين كبار فهو لم يقدم المستوى المميز أمام السيتي لكن في اللحظات الحاسمة ينهي الأمور لصالحه.. مباراة صعبة ولكن الريال هو الأقرب للمرور إلى النهائي.

واختتم حديثه عن بطل اليورو، مشيرا إلى أنه من الصعب الحديث عن البطل حاليا لكن هناك منتخبات كبرى مثل فرنسا وإسبانيا التي تبقى مرشحة دائما.