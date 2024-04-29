سفير مصر في بلجراد يبحث مع رئيسة البرلمان الصربي فرص التعاون المشترك

التقى السفير باسل صلاح، سفير مصر في صربيا، مع آنا برنابيتش، رئيسة البرلمان الصربي، حيث قدم السفير المصري التهنئة لرئيسة البرلمان بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد.

وأكد على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى زيارة رئيس مجلس النواب المصري إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٣ ودورها في منح دفعة كبيرة للعلاقات البرلمانية بين البلدين.

وقد أعرب السفير المصري عن تطلعه لقيام الجانب الصربي بتشكيل مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الصربي الجديد، وبما يساهم مع نظيرتها في البرلمان المصري في دعم أواصر الصداقة بين شعوب البلدين.

ومن جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الصربي عن تقديرها العميق لمصر، مؤكدة على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا على مدار السنوات الماضية والذي تجسد في تعدد الزيارات الثنائية رفيعة المستوي، ودورها في دعم كافة مستويات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين، وعلى رأسها الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، وما نتج عنها من تطور نوعي في حجم التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.