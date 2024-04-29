ويستهام يحدد مدربا جديدا بعد فشل مفاوضات أموريم

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي ويستهام يونايتد يضع حاليا البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لفريق ليل الفرنسي كأبرز المرشحين لقيادة ويستهام يونايتد في الموسم المقبل بعدما فشلت المفاوضات مع البرتغالي روبن اموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي .

وكانت العديد من الترشيحات قد وضعت البرتغالي روبن اموريم مديرا فنيا لويستهام اعتبارا من الموسم المقبل خلفا للمدير الفني الحالي ديفيد مويس الا ان المفاوضات مع روبن اموريم باءت بالفشل رغم حضور المدير الفني البرتغالي الى لندن وتفاوضه بنفسه مع مسئولي ويستهام يونايتد .

ووفقا للديلي ميل فأن باولو فونسيكا والذي سبق له قيادة روما الايطالي قبل ان يقوم بتدريب ليل الفرنسي اعتبارا من عام 2022 يلقي اهتماما كبيرا من عدد من الاندية الاوربية منها اوليمبيك مارسيليا الفرنسي الذي حاول التعاقد مع فونسيكا في بداية الموسم الحالي الا ان المدير الفني البرتغالي رفض مفضلا استمرار تعاقده مع ليل الفرنسي .

ايضا يوجد اهتمام من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي الذي يسعى لتعيين مدير فني جديد خلفا لمديره الفني الحالي بيير ساج وايضا يوجد اهتمام من نادي ايه سي ميلان الايطالي الذي يضع باولو فونسيكا ضمن المرشحين الى جانب الاسباني جوليان لوبيتيجي ليخلف المدير الفني الحالي للروسونيري ستيفانو بيولي .

وقالت الديلي ميل ان فونسيكا حاليا اكد لمفاوضيه انه يركز على عمله مع ليل الفرنسي لضمان تأهل الفريق الى دوري ابطال اوربا من خلال الدوري الفرنسي